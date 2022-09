Na campanha de recuperação do Vila Nova pela permanência na Série B, os confrontos direitos têm sido decisivos para o time colorado seguir vivo. No 2º turno, o Tigre não perdeu para os concorrentes na parte debaixo da tabela e tenta, diante do Brusque, se manter 100% nessa disputa no próximo sábado (17).

Desde o começo do 2º turno, o Vila Nova enfrentou dois times que estão na zona de rebaixamento (Náutico e Guarani) e um que está fora, a Chapecoense, mas que briga para permanecer na Série B. Todos os adversários perderam para a equipe goiana, coincidentemente por 2 a 1 e depois de viradas.

O próximo confronto, contra o Brusque, pode tirar o Vila Nova da zona de rebaixamento. A última vez que o Tigre terminou uma rodada fora do Z4 foi na 8ª rodada da Série B.

“Não adianta a gente fugir da responsabilidade, os confrontos diretos vão ser fundamentais para a nossa permanência por dar a possibilidade de você fazer sua parte e não ter que ficar torcendo para o adversário não fazer a parte dele. Vão ser jogos difíceis, duros, com carga emocional grande, mas que a gente está preparado para enfrentar”, comentou o técnico Allan Aal, que, em 13 jogos, perdeu apenas uma vez à frente do Vila Nova.

A sequência final, com nove jogos, do Vila Nova na busca pela permanência é a mesma que no 1º turno afundou o time goiano na zona de rebaixamento. Depois de perder para o Brusque, na 11ª rodada, o time colorado caiu para a lanterna, posição que deixou de vez apenas na 25ª rodada, depois de bater o Náutico, o primeiro dos três confrontos diretos que fez no 2º turno até aqui.

Depois desse triunfo, o Vila Nova venceu mais duas vezes (Chapecoense e Guarani), empatou com o Sampaio Corrêa e perdeu uma vez, para o Grêmio. Por causa dessa sequência e tropeços de adversários diretos, o Tigre depende apenas de si para, na 30ª rodada, sair da zona de rebaixamento.

Vila Nova e Brusque vão se enfrentar no sábado, a partir das 16h30, no Estádio Augusto Bauer. No 1º turno, o time catarinense venceu o Tigre por 2 a 0, no OBA.

Para o duelo de sábado, o técnico Allan Aal pode contar com o retorno do atacante Neto Pessoa, que sofreu lesão muscular há duas semanas e voltou aos treinos nesta semana. A presença dele entre os relacionados será definida nesta quinta-feira (15), no último treino antes da viagem para Brusque. O único desfalque é o meia Renan Bressan, que segue tratamento de lesão muscular.