Esporte Vila Nova tenta melhorar poder de fogo para vencer na Série B Equipe colorada entende que evolução no fundamento de finalização, vai gerar mais chances e marcar gols para o time vencer e se afastar do Z4

O Vila Nova vive reta final de preparação para o duelo contra o Grêmio no próximo domingo (29), no Serra Dourada, e sabe que precisa melhorar o poder de fogo para subir na tabela de classificação e deixar para trás a zona do rebaixamento (Z4). Só que não é apenas o time colorado que padece da fraca produção ofensiva. Essa tem sido uma marca da atual edição da Série...