Nas edições da Série B em que o Vila Nova terminou o 1º turno na zona de rebaixamento, apenas em uma conseguiu se salvar. A equipe tenta, em 2022, repetir o feito de 2010. Na ocasião, o time colorado terminou o 1º turno em 18º e construiu campanha de recuperação no returno para, apenas na última rodada, evitar queda à Série C.

Neste ano, o Vila Nova fechou o 1º turno na última colocação e também começou uma campanha de recuperação. No próximo sábado (17), o time colorado faz confronto direto contra o Brusque. Se vencer, a equipe goiana deixará a zona de rebaixamento pela primeira vez desde a 9ª rodada.

Em 2010, o ex-atacante Max Pardalzinho fez o gol da vitória de 2 a 1 contra o São Caetano, aos 37 minutos do 2º tempo, para confirmar a vitória e a permanência do Vila Nova.

“É até engraçado que a situação parece ser a mesma. Em 2010, já nos davam como rebaixados no final do 1º turno. O Vila Nova precisa fazer o que tem feito, vencer jogos, pontuar, criar sequências positivas para seguir essa recuperação na Série B. Não tem segredo, é vencer, pontuar e manter o foco”, opinou o ex-atacante sobre o que o Vila Nova deve fazer para buscar a permanência.

A atual campanha do Vila Nova, no 2º turno, tem 56,6% de aproveitamento e a 7ª melhor campanha no returno. Na teoria, se o time colorado conseguir manter esse desempenho, vai permanecer na Série B em 2023.

“Um fato marcou muito aquele ano e acho que é importante. Os líderes do elenco chamaram a responsabilidade. O Max (goleiro) e o Roni (atacante) ajudaram muito a blindar algumas situações, como crise por atraso de salários e pressão externa. Eles ajudaram a deixar todos focados, foram determinantes para a gente construir uma família. Hoje, eu vejo essa semelhança no Wagner, no Rafael Donato. São caras experientes, que podem ajudar”, acrescentou Max Pardalzinho.

Torcedor do Vila Nova, o ex-atacante confia na reação do clube colorado e entende que o time se encontrou sob comando do técnico Allan Aal. Para ele, acima das questões tática e técnica, o fator emocional será determinante para a permanência.

“Vão ter jogos em que a qualidade não vai aparecer, que os principais jogadores não estarão inspirados. É nessa hora que o foco deve ser mantido e a raça deve prevalecer. Se o ambiente estiver bom, o clima for de família, o Vila tem tudo para se salvar”, concluiu Max Pardalzinho.

O Vila Nova terá mais nove jogos para buscar a permanência na Série B. Serão três confrontos diretos, contra Brusque, Operário-PR e CSA, três jogos contra postulantes ao acesso, diante do Cruzeiro, Bahia e Sport, além de três partidas contra equipes que estão no meio da tabela: CRB, Criciúma e Ponte Preta.

Internamente, o Vila Nova trata os duelos diretos como confrontos chaves para a equipe goiana deixar a zona de rebaixamento e ficar mais próximo da permanência. Mesmo que vença os três, terá de buscar pontos contra os demais adversários. Com 31 pontos, faltam 14 pontos para o Tigre chegar ao número “mágico” dos 45 pontos, média histórica para a permanência.