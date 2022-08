O Vila Nova tenta vencer pela primeira vez um confronto direto dentro da zona de rebaixamento (Z4) da Série B. Na próxima sexta-feira (19), o Tigre encara o Náutico em duelo que pode tirar o time goiano da última colocação do campeonato, em caso de vitória.

O retrospecto do Vila Nova contra times do Z4 nesta Série B é ruim. Em cinco jogos, a equipe colorada soma 13,3% de aproveitamento após três derrotas, para CSA, CRB e Sampaio Corrêa, e dois empates, com Guarani e Ponte Preta. Todos os confrontos foram disputados no 1º turno.

Para efeito de comparação, o desempenho do Vila Nova contra times do G4 é melhor. Em quatro jogos, soma aproveitamento de 41,7%, com uma vitória, dois empates e uma derrota - o triunfo foi contra o Vasco, na 20ª rodada da Série B.

Contra o Náutico, o Vila Nova defende sua melhor sequência invicta na Série B, com seis jogos sem derrota. No período, porém, o Tigre venceu apenas uma vez e empatou em cinco oportunidades. Tropeços como mandante, após empates com Ituano e Londrina, por exemplo, impediram a equipe colorada de se aproximar da 16ª colocação, a primeira fora do Z4.

Após ter ganhado reforços nos últimos dias, o Vila Nova tem a expectativa de apresentar algo novo na busca pela permanência.

Para sexta-feira (19), nos Aflitos, a partir das 21h30, os atacantes Hugo Cabral e Dentinho, além do zagueiro Jordan, estão à disposição do técnico Allan Aal. O trio acertou com o Vila Nova nesta segunda-feira (15), último dia para contratações de atletas com vínculos ativos durante o segundo período de transferências no futebol brasileiro.