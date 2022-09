Embalado pela sequência de três vitórias seguidas, o Vila Nova já pensa na partida contra o Operário-PR, fora de casa, na próxima sexta-feira (30), e terá de lidar com desfalques.

Duas baixas certas são o atacante Dentinho, que foi expulso de campo na vitória sobre o CRB-AL. A outra ausência será à beira do gramado, pois o técnico Allan Aal também recebeu o cartão vermelho e não poderá comandar a equipe em Ponta Grossa (PR).

A ausência de Allan Aal poderá ser ainda maior. Isso porque o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ) relatou em súmula vários xingamentos proferidos pelo treinador colorado, além de uma tentativa de agressão com um tapa na mão. "Relato que me senti ofendido pelas palavras proferidas", relatou o árbitro no documento.

Com isso, Allan Aal será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode ter uma suspensão maior do que a automática.

Leia também:

+ No sufoco, Vila Nova vence CRB e consolida reação no Brasileiro

+ Técnico enaltece reação do Vila Nova e pede foco até o fim do Brasileiro

O zagueiro Matheus Mancini também pode engrossar essa lista, mas ainda vai passar por avaliações ao longo dos próximos dias. Ele deixou o campo após sentir uma fisgada no músculo da coxa.

“O Mancini teve um pequeno desconforto na parte posterior da coxa. A gente vai avaliar melhor com nossos médicos, exames, fisioterapeutas, e vamos ver a possibilidade dele se recuperar. Ele vinha fazendo bons jogos, vamos esperar se vai recuperar para a próxima partida, mas ficamos felizes pela entrada do Alisson (Cassiano)", explicou Allan Aal, após a vitória do Vila Nova sobre o CRB na noite de quinta-feira (22).