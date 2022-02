Esporte Vila Nova terá duas novidades contra o Iporá Wagner volta ao time titular enquanto Deivid e Graziani disputam posição na formação colocada para o duelo desta quinta-feira (10)

O meia Wagner retorna a escalação do Vila Nova contra o Iporá, nesta quinta-feira (10). A partida será disputada no OBA, a partir das 19h30, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. Pablo, que está suspenso, e João Lucas deixam a formação colorada. Outros dois jogadores disputam a última vaga no 11 inicial da equipe vilanovense. Wagner assume a posição que foi de João ...