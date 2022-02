Esporte Vila Nova terá força máxima contra a Aparecidense Contra o Iporá, o time colorado foi derrotado por 2 a 0 em jogo que utilizou formação alternativa

O Vila Nova terá força máxima para o jogo contra a Aparecidense, nesta quarta-feira (16). Foi o que indicou o técnico Higo Magalhães, nesta terça-feira (15). Na derrota contra o Iporá, na última rodada do Goianão 2022, o treinador escalou o Tigre com formação alternativa por desgaste físico no elenco vilanovense. “A situação agora, o planejamento já estava feito anteriormente, é colocar o melhor em campo. S...