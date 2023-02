Com tabela agitada na próxima semana, o Vila Nova estará em campo na terça-feira de Carnaval abrindo alas para as quartas de final do Campeonato Goiano. O time colorado ainda joga pela Copa Verde na mesma semana e viaja para estrear pela Copa do Brasil.

No intervalo de oito dias, o time colorado vai viver as emoções de três confrontos eliminatórios, sendo dois deles em sistema de jogo único.

A série de decisões começa na terça-feira (21), quando o Vila Nova visita o Anápolis no Estádio Jonas Duarte para abrir as quartas de final. Como terminou na 3ª colocação, o time colorado decide a vaga na semifinal jogando no OBA, em Goiânia.

Leia também:

+ Datas das quartas de final do Goianão são definidas

+ Confira detalhes dos confrontos das quartas de final

Na tabela original que está publicada no site da CBF, o jogo do Vila Nova pela 2ª fase da Copa Verde está agendado para quinta-feira (23), às 20h30, no OBA. O time colorado enfrenta o vencedor do duelo entre Luverdense-MT e Interporto-TO, que se enfrentam neste sábado (18) em Lucas do Rio Verde (MT). A diretoria colorada, no entanto, estuda pedir alteração da data para sexta-feira (24). Isso porque o Tigre deve participar da competição regional com sua equipe principal, com força máxima dentro das possibilidades físicas.

Sem descanso, o Vila Nova seguirá rumo ao Espírito Santo para enfrentar o Real Noroeste pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para o dia 28 de fevereiro, uma terça-feira, mas ainda sem local definido. A delegação segue para Vitória, capital capixaba, e depois deve viajar para Águia Branca-ES, onde deverá ser confirmado o local da partida.