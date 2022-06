Atualizada às 18h51 de 10/6/2022

O Vila Nova terá pelo menos três mudanças contra o CRB, neste sábado (11), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ralf, Willian Formiga e Alex Silva devem ser as principais novidades no Tigre no duelo válido pela 12ª rodada da Série B.

Ralf entrará na vaga de Rafinha, que suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos não poderá participar da partida deste sábado. As outras mudanças são por opção técnica: Alex Silva retorna a condição de titular no lugar de Moacir, que atuou na posição nos últimos dois jogos, e Willian Formiga volta após ser substituído por Bruno Collaço e Jefferson que atuaram no período de ausência do lateral, que estava machucado.

O provável Vila Nova contra o CRB tem: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Wagner; Matheuzinho, Daniel Amorim e Pablo Dyego.

Vila Nova e CRB se enfrentam neste sábado a partir das 16h30. O duelo é direto dentro da zona de rebaixamento da Série B e o time colorado tenta voltar a vencer depois de seis jogos.

