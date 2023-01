Ainda amargando a derrota de 1 a 0 no clássico contra o Goiás, o Vila Nova precisa se reabilitar no Goianão no jogo desta quarta-feira (1º), às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Tigre recebe o Grêmio Anápolis, adversário que impôs o resultado mais lamentado do clube dentro do OBA – a perda do título do Estadual de 2021, nos pênaltis, na decisão em que o time colorado era apontado como favorito. Para se recuperar na competição, o Tigre terá uma nova dupla de zaga.

Tudo indica que a dupla será por Carlos Alexandre e Eduardo Doma. Isso porque o capitão Rafael Donato se recupera de lesão muscular, enquanto Jordan foi expulso diante do Goiás.

Leia também

+ Clássico voltou com gol de falta e polêmicas

+ Confira a tabela do Goianão 2023

Carlos Alexandre tem 28 anos, veio do Novo Hamburgo-RS e atuou duas vezes no Goianão, assim como Eduardo Doma, de 24 anos, que também jogou duas vezes na temporada atual e foi titular outras duas vezes, ano passado – ele foi utilizado mais vezes no Brasileiro de Aspirantes.

No Estadual 2023, ambos formaram dupla de zagueiros na goleada de 3 a 0 sobre o Iporá. O técnico Claudinei Oliveira deve confirmá-los entre os titulares nesta terça-feira (31).

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, está consciente da necessidade de se trazer mais zagueiros para recompor a posição e de mais um lateral direito, depois da saída de Alex Silva, negociado no início deste ano.

Porém, o dirigente argumenta que contratar não é uma decisão simples e rápida. Segundo ele, há duas situações: ou o jogador a ser contratado vai demorar cerca de 20 a 30 dias para ter ritmo de jogo ou, se estiver em ação, o clube precisa fazer uma proposta vantajosa ao atleta e se acertar com a equipe em que estiver atuando.

“Este é um momento difícil de contratar”, justificou o dirigente do Vila Nova, após derrota na Serrinha, na manhã de domingo (29), definindo a ausência de Rafael Donato por cerca de um mês como “prejuízo gigante”.

Para Hugo Jorge Bravo, o Vila Nova tem uma boa equipe e tem condições para se ajustar durante as próximas rodadas da competição.