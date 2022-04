Esporte Vila Nova terá pelo menos quatro ausências contra o Fluminense Jogadores que já atuaram na Copa do Brasil não serão utilizados pelo técnico Higo Magalhães na sequência do torneio nacional

O Vila Nova não poderá contar com pelo menos quatro jogadores na sequência da Copa do Brasil. O quarteto é parte dos nove reforços que a diretoria colorada buscou no mercado após a disputa do Campeonato Goiano. Por já terem atuado no torneio nacional, o zagueiro Alisson Cassiano, o volante Rafinha e os atacantes Ebere e Daniel Amorim serão ausências contra o Fluminens...