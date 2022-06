O técnico Dado Cavalcanti promoverá mudanças no Vila Nova para o duelo contra o Criciúma, neste sábado (25), pela 14ª rodada da Série B. Sem divulgar os nomes dos atletas, o treinador confirmou que fará pelo menos quatro alterações na equipe colorada e há tendência de mudança também no sistema tático do 4-3-3 para 4-4-2.

Uma alteração confirmada é o retorno do zagueiro Alisson Cassiano ao time titular. Ele entra na vaga do companheiro Eduardo Doma, que fez sua estreia pelo Vila Nova no empate sem gols com o Operário-PR. As demais alterações não foram divulgadas pelo treinador.

“Houve uma modificação (na preparação) em relação ao jogo passado, vou promover três mudanças pontuais de atletas do jogo passado para esse”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti, que acrescentou na sequência que as mudanças não consideram o retorno do zagueiro Alisson Cassiano.

Duas alterações serão no ataque. Rubens e Diego Tavares devem entrar nas vagas de Daniel Amorim e Wagner. A outra mudança é a possível saída do atacante Pablo Dyego para a entrada de outro volante - Pablo Roberto e Rafinha são opções.

A provável escalação do Vila Nova para o duelo contra o Criciúma tem: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Rafinha (Pablo Roberto), Arthur Rezende, Matheuzinho; Tavares e Rubens.

Vila Nova e Criciúma se enfrentam neste sábado, a partir das 11 horas, no Estádio Heriberto Hülse. Algo que o treinador espera com as mudanças é mostrar eficiência com o trabalho feito nesta semana. Além de finalizações, Dado Cavalcanti fez trabalhos focados na transição ofensiva.

“Organização defensiva e transição ofensiva foram enfatizados. Temos tido mais posse de bola, mais jogo, mas pouca eficiência. Meu pensamento é que um contra-ataque bem feito pode nos ajudar a chegar mais fácil ao jogo. Por isso dei ênfase na transição ofensiva”, explicou Dado Cavalcanti.