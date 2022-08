O técnico do Vila Nova, Allan Aal, conta com reforços para encarar o Náutico nesta sexta-feira (19). Recém-contratados, o zagueiro Jordan e os atacantes Hugo Cabral e Dentinho viajaram para Recife e estão à disposição para estrear contra o Timbu, pela 25ª rodada da Série B, nos Aflitos, a partir das 21h30.

O treinador deve fazer mudanças no time, incluindo a formação tática do Vila Nova. O Tigre deve enfrentar o Náutico no 4-4-2, com Wagner de novidade no meio-campo e disputa por uma posição no ataque entre Hugo Cabral, Kaio Nunes e Matheus Souza.

O provável Vila Nova para encarar o Náutico tem: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Sousa, Arthur Rezende e Wagner; Hugo Cabral (Kaio Nunes ou Matheus Souza) e Neto Pessoa.

O duelo nos Aflitos é direto dentro da zona de rebaixamento e coloca frente a frente os dois últimos colocados. O Vila Nova é o lanterna com 21 pontos, a mesma pontuação do Náutico, que é o 19º por ter três vitórias a mais que a equipe goiana.