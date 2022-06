Esporte Vila Nova terá retorno de volante contra o Operário-PR Rafinha cumpriu suspensão contra o CRB e fica à disposição do técnico Dado Cavalcanti para a próxima rodada da Série B

O volante Rafinha volta a ficar à disposição do técnico Dado Cavalcanti após cumprir suspensão contra o CRB. O jogador foi substituído pelo experiente Ralf no confronto, em que o Tigre foi derrotado por 1 a 0. A tendência é que Rafinha volte a condição de titular contra o Operário-PR, na próxima quinta-feira (16). Dois jogadores seguem em fase de transição no Vila Nova. O meia Luís Araújo e o zagueiro Alisson ...