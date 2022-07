O Vila Nova terá uma sequência de três jogos seguidos contra adversários que vieram da Série C, neste começo de returno, em duelos em que a equipe colorada tentará criar um período invicto para aumentar forças na busca pela permanência. O primeiro compromisso será diante do Novorizontino, neste sábado (30).

Algo que o Tigre terá de fazer para conquistar pontos, de preferência com vitórias, é melhorar o desempenho contra esses adversários. No 1º turno, o Vila Nova empatou com Novorizontino e Tombense, além de ter sido superado pelo Ituano - a outra equipe que subiu da Série C é o Criciúma, que também venceu a equipe goiana na primeira metade do campeonato.

O aproveitamento do Vila Nova, no 1º turno, contra os três times que enfrentará na atual sequência foi de 22,2%.

Um aspecto que serve de inspiração para o time colorado é ter tido, em 2021, 100% contra as equipes que subiram da Série C no returno. O Vila Nova, que também subiu da 3ª Divisão, venceu Remo, Brusque e Londrina, no 2º turno - na primeira metade, o Tigre havia vencido os paraenses e perdido os outros confrontos.

Na sequência contra times da Série C, o Vila Nova vai fazer dois jogos como visitante (Novorizontino e Tombense) e um em Goiânia, contra o Ituano.

O duelo contra o time rubro-negro, inclusive, teve pedido de local alterado para o Estádio Serra Dourada. A solicitação foi feita pela diretoria colorada, após reunião com elenco e comissão técnica.

Uma mudança nesta partida, porém, ocorreu na data. Está prevista para ser disputada no dia 5 de agosto (sexta), às 19 horas - o jogo estava marcado para sábado (6), data que o Atlético-GO faz jogo da Série A em Goiânia e a orientação para alteração foi feita pelo Batalhão de Eventos da Polícia Militar.

Internamente, o ambiente do Vila Nova mudou após a vitória contra o Vasco. A confiança na busca pela permanência foi elevada com o triunfo e a equipe tenta iniciar uma sequência positiva para conquistar pontos que o deixem mais próximo de sair da zona de rebaixamento (Z4).

A diferença para o Vila Nova sair do Z4 é de quatro pontos. Na última rodada, todos os concorrentes do Tigre, entre os quatro últimos, perderam, o que deixa o time goiano com a chance de ganhar duas posições na tabela na próxima jornada.