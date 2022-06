O Vila Nova terá pelo menos uma mudança para o duelo desta terça-feira (28), no OBA, contra a Ponte Preta. Suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, o volante Arthur Rezende não encara o time paulista na partida válida pela 15ª rodada da Série B. Três atletas disputam a posição.

Em entrevista nesta segunda-feira (27), o técnico Dado Cavalcanti explicou que deve fazer uma mudança de característica no meio-campo em comparação com a equipe que entrou em campo na derrota de 1 a 0 contra o Criciúma - Pablo Robert, Ralf e Arthur Rezende foram os titulares.

“Não pretende fazer mudanças, apenas a ausência do Arthur (Rezende), que tomou o terceiro amarelo e está fora do jogo. Não vou adiantar, infelizmente, sei que essa entrada muda o aspecto do jogo ao que vamos propor em relação a característica”, justificou o técnico Dado Cavalcanti, que também vai cumprir suspensão contra a Ponte Preta e Cruzeiro.

Três atletas disputam posição no setor: Rafinha, Matheuzinho e João Lucas. A tendência é que o escolhido forme o trio no meio-campo com Ralf e Pablo Roberto.

O provável Vila Nova para o duelo contra a Ponte Preta tem: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Rafinha (Matheuzinho ou João Lucas) e Pablo Roberto; Diego Tavares, Rubens e Pablo Dyego.

Outra novidade para o jogo contra a Ponte Preta pode ser a estreia do meia Marlone. De acordo com o técnico Dado Cavalcanti, o jogador pode ser utilizado durante a partida, caso seja relacionado.

“O Marlone nós estamos tendo contato diário com ele, é provável que esteja na relação, com isso é provável que esteja em campo. Nossa dúvida é em relação aos minutos”, salientou o treinador vilanovense.

Vila Nova e Ponte Preta fazem confronto direto na zona de rebaixamento. A equipe goiana é a última colocada com 11 pontos, enquanto o time paulista aparece em 18º, com 13 pontos. A partida será disputada no OBA, a partir das 21h30 desta terça-feira.