O Vila Nova espera conseguir sete vitórias e três empates nas 14 rodadas finais da Série B para conquistar a permanência na competição nacional para 2023. Essa é a conta feita pelo clube colorado para evitar o 5º rebaixamento da equipe à Série C.

Em seu melhor momento no campeonato, por não ter perdido nos últimos seis jogos, o Tigre, no entanto, terá de melhorar seu desempenho nas 14 rodadas finais da Série B para alcançar o objetivo do ano. O desempenho que o time colorado deseja conquistar é de 57,1% até a 38ª rodada - na atual sequência invicta, com uma vitória e cinco empates, o aproveitamento é de 44,4%.

“Essa conta é a que a gente faz. Acredito que, pelo andar da carruagem, a pontuação para evitar o rebaixamento vai ser menor (do que a média histórica de 45 pontos). São seis a sete equipes em situações difíceis, com confrontos difíceis como a gente. Não podemos fugir da responsabilidade, os confrontos diretos vão ser fundamentais. Esses confrontos dão a possibilidade de fazer em um jogo, o que a gente espera em duas a três rodadas”, comentou o técnico Allan Aal.

Caso conquiste as desejadas sete vitórias e três empates, o Vila Nova vai terminar a Série B com 45 pontos, que é a pontuação histórica considerada ideal para evitar o descenso. “Temos de trabalhar. O nosso grupo é experiente e já viveu situações extremas. Vamos buscar pontos contra o Náutico, mas, se não vierem, temos de seguir trabalhando na busca pelo objetivo”, completou o treinador.

Nas próximas cinco rodadas, o Vila Nova terá três confrontos diretos, além de fazer duelos contra times que estão na parte de cima da classificação da Série B. As partidas de “seis pontos” serão contra Náutico (fora), Chapecoense (fora) e Guarani (em casa). No período, o Tigre também vai desafiar o Sampaio Corrêa (em casa) e Grêmio (fora).

O primeiro desses jogos será contra o Náutico, na sexta-feira (19). A expectativa é que ao menos um dos últimos três reforços, o atacante Hugo Cabral, faça sua estreia pela equipe goiana.

O jogador de 33 anos assinou por empréstimo até o final da Série B e chega com expectativa elevada pelos bons números que apresentou no Santa Cruz, seu ex-clube. Foram 11 jogos no ano, com sete gols marcados.

“Vamos ver a possibilidade, vou conversar com o atleta. Não é o ideal fazer mudanças no elenco, trazer o jogador e com dois a três dias já utilizá-lo, mas é a nossa realidade. Temos de tomar decisões de maneira antecipada, mas sentaremos com o jogador para ouvir o feedback dele e analisar se pode nos ajudar”, afirmou o técnico Allan Aal.