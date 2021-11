Esporte Vila Nova traça metas em semana cheia Garantido na Série B, clube abre semi da Copa Verde, começa a discutir eleição e pensa em como resolver impasse com contratos que vencem no dia 30 de novembro

Após a vitória sobre o Londrina-PR (2 a 1), na “decisão” que garantiu a permanência do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova começa a semana com metas, movimentação nos bastidores e trabalho. O clube encerra a participação na Segundona nacional fora, domingo (28), diante do Vitória, mas antes abrirá a disputa da semifinal da Copa Verde, em Goiâni...