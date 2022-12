O técnico Claudinei Oliveira deu início à sua terceira passagem pelo futebol goiano. Desta vez, o treinador, de 53 anos, vai comandar o Vila Nova e tem como objetivo realizar um trabalho duradouro no comando do Tigre, diferente de suas duas passagens anteriores no comando técnico do Goiás.

O nome do treinador paulista, de Santos, encabeçava a lista de nomes feita pela diretoria colorada após o desligamento de Allan Aal. Esse fato seduziu o técnico Claudinei Oliveira.

“Venho aqui para ficar aqui até o fim do ano com o Vila. Não estou preocupado com multa e nem quero que o clube seja um trampolim. Vim pelo projeto e só não fico até o fim se o Vila não quiser. Vim abraçar o projeto, pode acontecer outra proposta, mas vou procurar cumprir o contrato”, destacou o técnico Claudinei Oliveira, em sua entrevista coletiva de apresentação.

O treinador lembrou que coleciona trabalhos longevos nos últimos anos, como suas passagens pelo Avaí. No último trabalho antes de assinar com o Vila Nova, Claudinei Oliveira comandou o Sport em 18 jogos da Série B e não foi demitido do cargo, mas a equipe pernambucana optou por não renovar o contrato do treinador.

A imagem de Claudinei Oliveira no futebol goiano foi a de duas passagens rápidas pelo Goiás. A primeira delas foi no início de 2014, quando o treinador foi anunciado no fim de dezembro de 2013 e comandou o time esmeraldino até a decisão do Campeonato Goiano. Com o vice, o treinador acabou demitido após 114 dias no cargo.

A segunda passagem foi em 2019, quando Claudinei Oliveira passou 103 dias como técnico do Goiás e foi demitido após goleada sofrida para o Santos, por 6 a 1. Antes, o time tinha sofrido goleada idêntica para o Flamengo.

Claudinei Oliveira chega ao Vila Nova cercado de boas expectativas pelos trabalhos realizados nos últimos anos. O treinador ficou próximo de subir para a Série A com o Avaí em 2020, conseguiu o objetivo com o clube catarinense na temporada seguinte e chegou à última rodada da Série B de 2022 com chances, ainda que remotas, de levar o Sport à elite.

Claudinei Oliveira sabe que não adianta mirar a Série B neste momento. O treinador disse que vai trabalhar para que o Tigre esteja forte no Campeonato Goiano para conseguir desenvolver o trabalho com mais fluidez ao longo da temporada.

“Não adianta pensar na frente porque, se o resultado não vier no Goiano, para a Série B já fica pressionado. O objetivo é trabalhar para vencer o Goiânia na 1ª rodada e, depois, trabalhar por mais vitórias”, frisou Claudinei Oliveira.

O desejo da diretoria do Vila Nova é de um trabalho duradouro de Claudinei Oliveira. “Se Deus quiser vamos ter uma campanha sólida e que a gente possa iniciar e encerrar a temporada com o Claudinei à frente do elenco”, declarou o presidente Hugo Jorge Bravo, durante a apresentação do novo treinador. Caso isso ocorra, será o primeiro técnico a iniciar e terminar uma temporada na gestão da atual diretoria.

