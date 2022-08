Após solicitação feita pelo Vila Nova, a CBF oficializou o Estádio Serra Dourada como local da partida do time colorado contra o Londrina. O duelo válido pela 24ª rodada da Série B será disputado na próxima sexta-feira (12), a partir das 19 horas. Inicialmente a partida estava marcada para o OBA.

Será a terceira partida seguida do Vila Nova no Serra Dourada, o sexto jogo no ano. No principal palco do futebol goiano, o time colorado perdeu apenas uma vez, para o Fluminense, na Copa do Brasil. A única vitória foi contra o Vasco, pela Série B, e outros três jogos (Ituano, Chapecoense e Grêmio) terminaram empatados.

Antes de enfrentar o Londrina, o Vila Nova visita o embalado Tombense na 23ª rodada da Série B. A partida será disputada na próxima terça-feira (9), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, a partir das 21h30.

