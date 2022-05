Esporte Vila Nova treina no Serra Dourada antes de confronto contra o Fluminense Técnico Higo Magalhães possui dúvidas na lateral direita e no ataque para o duelo decisivo contra o time carioca

O Vila Nova encerrou, nesta terça-feira (10), a preparação para o jogo contra o Fluminense com treino no Estádio Serra Dourada. Essa foi a única atividade da equipe no palco da partida. As equipes se enfrentam pelo duelo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), a partir das 21h30. O técnico Higo Magalhães possui dúvidas na lateral direita e ataque. A novidade na formação de...