A expectativa de título duplo para o Vila Nova/Universo no JUBs de Futebol não virou realidade. O time goiano conquistou o bicampeonato da competição com a equipe feminina, mas perdeu a decisão no masculino. Os jogos das finais foram disputados no sábado (21), no Estádio Olímpico.

O time feminino conquistou o bicampeonato ao superar a FTC-BA, por 2 a 1. Os gols do time goiano foram contra, marcados por Claudinha e Leslie. A equipe da Bahia descontou com Iana.

🇦🇹⚽️🐅🏆🏆



Somos Bi Campeãs Brasileiro Universitário de futebol feminino !



Vila Nova UNIVERSO 2x1 FTC/BA



✈PARTIU PANAMERICANO NO MÉXICO!!!!



Nossas guerreiras são 10! Parabéns meninas 🥇🥇



🔊Solta o grito Nação Colorada É CAMPEÃO!!!#TimeDoPovo #VilaNovaEsporteOlimpicos pic.twitter.com/9qSYrysWO5 — Vila Nova - Olímpicos (@vilaolimpicos) May 21, 2022

O título do Vila Nova/Universo garante a presença da equipe no Fisu América Games, os Jogos Pan-Americanos Universitários, que será disputado no México, em Mérida, no mês de outubro.

Leia também

+ Goianos acumulam títulos no taekwondo e sonham com Olimpíadas

+ Emoção e topo da carreira para goianos com Copa do Mundo

“A sensação é única. Mesmo a gente já tendo sido campeãs no ano passado, o bicampeonato foi muito especial por ser em Goiânia, por ser na nossa casa. Eu estou muito orgulhosa, eu só tenho que agradecer cada uma das meninas, afinal foi um jogo de entrega”, declarou à CBDU, a atacante e capitã do Vila Nova/Universo, Samara Guimarães.

A equipe masculina do Vila Nova/Universo, porém, perdeu a decisão para a Unip-SP. O time goiano empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar e perdeu a taça nos pênaltis, após vitória paulista por 5 a 3.