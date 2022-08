O Vila Nova / Universo foi eliminado, neste sábado (13), na semifinal da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe voltou a perder para o Taubaté-SP, desta vez fora de casa e por 2 a 0, e não conseguiu avançar à final da competição.

O time encerra a disputa entre os quatro melhores e com o acesso à Série A2, conquistado com a chegada à semifinal.

No Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP), Aline, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Bárbara, aos 44 do segundo, marcaram para o time paulista, que tinha vencido o jogo de ida, em Goiânia, por 1 a 0.