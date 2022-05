O Vila Nova/Universo confirmou o favoritismo e avançou para as duas finais do JUBs de Futebol, competição que está sendo disputada em Goiás - as cidades de Goiânia e Trindade foram as sedes do torneio. O Tigre chegou nas decisões nas duas categorias, masculina e feminina.

Nesta sexta-feira (20), o time masculino do Vila Nova/Universo derrotou o FTC-BA, por 3 a 1, na semifinal. Já a equipe feminina, que busca o bicampeonato, superou a Unesc-SC, por 3 a 2.

Os jogos das decisões serão disputados no Estádio Olímpico, neste sábado (21). A primeira final será do time feminino, que vai encarar o FTC-BA, a partir das 14 horas. Um pouco mais tarde, às 16 horas, a equipe masculina desafia a UNIP-SP. A entrada é franca.

FINAL DOS JUBS! 🇦🇹



Amanhã é dia de decisão nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Futebol! E o Vila Nova/Universo está na decisão tanto no masculino quanto no feminino.



Entrada franca no Estádio Olímpico a partir das 14h. ⚽️#TIMEDOPOVO

Os campeões do JUBs de Futebol, além dos títulos, conquistam vagas para a disputa dos Jogos Pan-Americano Universitários, que serão disputados no México, em outubro.

