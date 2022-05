Esporte Vila Nova/Universo avança às semifinais dos JUBs de futebol As duas equipes, feminina e masculina, do time colorado voltam a campo na sexta-feira (20)

As duas equipes, feminina e masculina, do Vila Nova/Universo vão disputar nesta sexta-feira (20) os jogos das semifinais do Jogos Universitários Brasileiro (JUBs) de futebol. Os dois times são os únicos representantes do Estado na disputa do torneio, que teve a conclusão da fase de grupos nesta quarta-feira (18). Nas duas modalidades, o Vila Nova/Universo concluiu a 1ª fase na liderança dos respectivos grupo...