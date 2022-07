Esporte Vila Nova/Universo avança na Série A3 após empate com o Mixto-MT Nas quartas de final, o time goiano vai enfrentar o vencedor do confronto entre Legião-DF e Toledo-PR

O Vila Nova/Universo está classificado às quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Neste sábado (9), a equipe goiana empatou por 2 a 2 com o Mixto-MT e garantiu classificação à próxima fase do torneio nacional, que ainda terá o confronto definido. A equipe colorada abriu 2 a 0 com dois gols da atacante Andreza, cedeu o empate após gols marcados po...