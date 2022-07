O Vila Nova/Universo inicia neste sábado (16) uma decisão de 180 minutos que pode levar o time colorado à Série A2 do Brasileiro Feminino. No OBA, a partir das 15 horas, a equipe goiana faz o duelo de ida das quartas de final da A3 do Brasileirão contra o Toledo-PR. Quem avançar de fase, além da vaga nas semi, garante o acesso à 2ª Divisão.

Essa é a primeira participação do Vila Nova/Universo no Campeonato Brasileiro. O time colorado garantiu participação como o título goiano em 2021. A competição nacional está em sua edição de estreia. O formato de disputa, mata-mata, é diferente das duas principais divisões, que são disputadas com fase de pontos corridos antes dos duelos eliminatórios.

Para chegar às quartas de final da Série A3, o Vila Nova/Universo eliminou o rival Atlético-GO na 1ª fase e o Mixto-MT nas oitavas de final. As duas eliminatórias com placar agregado de 3 a 2.

Leia também

- Aparecidense x Altos-PI: desafio de voltar ao G8

- Anápolis tenta confirmar 2ª posição em rodada de despedida para os goianos

“A participação do Vila nesse Brasileiro é um ponto positivo, principalmente para o futebol goiano, porque a cada jogo a gente cresce e amadurece mais e entende a competição”, analisou a camisa 10 do time colorado, Samara, artilheira da equipe na Série A3 com três gols ao lado da atacante Andreza.

O projeto do Vila Nova com a Universo teve início em 2020. Desde então, o time colorado disputou quatro torneios, de diferentes níveis, e foi campeão em todos. A equipe venceu a Copa Brasilia (2020), é a atual campeã goiana e bicampeã do Jogos Universitários Brasileiros. A base da última conquista universitária é a utilizada no Brasileiro Feminino A3.

“Nossa equipe ainda não perdeu campeonatos, todos que entramos nós ganhamos e não será diferente nesses jogos. Nossa equipe não muda o estilo de jogar, às vezes mudamos situações táticas, mas nosso estilo é de ir para cima e vamos fazer isso (contra o Toledo) para buscar o resultado e o acesso que será de suma importância”, salientou a meia-atacante Samara.

Ingressos para a partida podem ser adquiridos nas bilheterias do OBA. Os valores são de 10 reais (inteira) e 5 reais (meia-entrada), com promoção de meia-entrada para o torcedor que acessar o estádio com a camisa do Vila Nova.