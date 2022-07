A CBF divulgou as datas da fase semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A3, que terá o Vila Nova/Universo na busca por uma vaga na decisão. A equipe goiana vai enfrentar o Taubaté nos dias 7 e 13 de agosto. Quem passar do confronto, enfrenta 3B Sport-AM ou Sport na final da competição nacional.

O jogo de ida é com mando do Vila Nova/Universo. A partida está marcada para o OBA, dia 7 de agosto, às 15 horas. A decisão da eliminatória será disputada no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, no dia 13 de agosto, também a partir das 15 horas.

Vila Nova/Universo e Taubaté já garantiram o acesso à Série A2, assim como 3B Sport-AM e Sport, por terem chegado à fase semifinal.

Para conquistar o primeiro acesso nacional, o Vila Nova/Universo eliminou o Atlético-GO (1ª fase), Mixto-MT (oitavas de final) e Toledo-PR (quartas de final).