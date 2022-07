O Vila Nova vai dar ingressos para sua torcida ir ao jogo contra o Bahia, sexta-feira (8), no Onésio Brasileiro Alvarenga. Serão 5.760 ingressos à disposição dos torcedores, que deverão retirar o ingresso.

A intenção da direção do Tigre, que disse que uma empresa patrocinadora vai pagar os bilhetes doados aos colorados, é deixar o estádio cheio em uma partida que entende ser decisiva.

A doação será de mais da metade da capacidade do estádio. O OBA tem capacidade de 10.175 torcedores. O total de bilhetes que serão distribuídos será de 56% desse total. A retirada dos ingressos poderá ser feita a partir desta terça-feira (5), na Loja Nação Colorada, no Empório das Bebidas, no Jardim Bela Vista, e no Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall.

Na Série B, o Vila Nova é o lanterna, com apenas 12 pontos. O Tigre ocupa a última colocação há cinco rodadas e não vence na competição nacional há 10 jogos.

"Fechamos com uma empresa, ela vai subsidiar todos os ingressos do Setor B do Estádio Onésio Brasiliero Alvarenga. O torcedor poderá vir aqui na loja do Vila ou nos pontos de venda para retirar o seu ingresso para o jogo. O ingresso é subsidiado e acreditamos que na sexta-feira é uma oportunidade para buscar uma guinada. Sei que o torcedor vai falar que lotou contra o Fluminense, contra o Atlético-GO e as coisas não aconteceram. Quero lembrar ao torcedor que a única vitória que temos na Série B foi quando o torcedor compareceu em um número expressivo.", disse o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo.

Na partida contra o Bahia, o Vila Nova terá a estreia de Allan Aal, técnico contratado para substituir Dado Cavalcanti, que deixou o clube após não vencer em período de nove jogos.