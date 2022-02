Esporte Vila Nova vence a Aparecidense e encaminha classificação Com gols de Rafael Donato e Rubens, Tigre supera o Camaleão por 2 a 0 e mantém invencibilidade como mandante no Estadual

O Vila Nova venceu a Aparecidense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (16), e encaminhou a classificação à 2ª fase do Campeonato Goiano. Com gols de Rafael Donato e Rubens, o Tigre superou o Camaleão em confronto válido pela 7ª rodada do Goianão 2022. O resultado mantém o 100% de aproveitamento do time colorado como mandante na competição estadual. Com mais três p...