O Vila Nova vai passar boa parte desta terça-feira (30) fora da zona de rebaixamento da Série B e com secador ligado para terminar a rodada fora do Z4 pela primeira vez desde a 8ª rodada da competição nacional. Isso depois do Tigre vencer, por 2 a 1, de virada, a Chapecoense na abertura da 27ª rodada, nesta segunda-feira (29), na Arena Condá.

Para se manter fora do Z4 ao término da 27ª rodada, o Vila Nova precisa torcer por tropeços de Operário-PR e Guarani, que enfrentam Ituano e Vasco, respectivamente, e que o CSA não pontue diante do Náutico no complemento da rodada.

A virada em Chapecó ampliou o bom momento do Vila Nova neste momento da temporada. O time colorado chegou ao nono jogo de invencibilidade (três vitórias e seis empates) e a boa fase como visitante. Sob comando do técnico Allan Aal, o Tigre não perdeu jogando longe dos seus domínios e venceu a segunda partida seguida longe de Goiânia, coincidentemente de virada em confrontos diretos - a outra foi contra o Náutico na 25ª rodada.

A bola parada foi decisiva no primeiro tempo em Chapecó. Primeiro para o time da casa, que aos 16 minutos cobrou falta na área e contou com desvio do volante Sousa, que marcou contra. Foi o quarto gol contra que o Vila Nova marca na Série B, a equipe colorada é a que mais fez gols contra na competição nacional em 2022.

O gol fez o Vila Nova acordar no frio de Chapecó. Em tentativa de se redimir, o volante Sousa acertou bonito chute de fora da área aos 37 minutos e forçou importante defesa do goleiro Saulo, que espalmou para escanteio. Na cobrança, Wagner achou o zagueiro Rafael Donato, que anotou o gol de empate e o 3º gol dele nesta Série B.

No retorno do intervalo, a Chapecoense partiu para cima do Vila Nova desde os primeiros minutos e deu espaços. Em um dos bons contra-ataques que o Tigre conseguiu, Daniel Amorim lançou Kaio Nunes em profundidade e o atacante saiu cara a cara com o goleiro Saulo, que ficou no chão após finta do camisa 11, que bateu colocado para marcar o gol da virada colorada em Chapecó.

Na busca por pontos para a permanência, o Vila Nova não terá muito tempo para descanso nesta semana. O time retorna para Goiânia nesta terça-feira (30), treina na quarta e na quinta-feira (1º de setembro) viaja para Porto Alegre, onde vai encarar o Grêmio na sexta-feira (2). O duelo contra o tricolor gaúcho, que briga pelo acesso à Série A, será disputado na Arena do Grêmio, a partir das 21h30.

O lateral direito Alex Silva fica à disposição do técnico Allan Aal após cumprir suspensão diante da Chapecoense. A expectativa gira em torno da presença do atacante Neto Pessoa, que segue com dores musculares e é dúvida para o duelo contra o Grêmio. Quem está fora é o meia Wagner, que recebeu o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão automática diante do tricolor gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 27ª rodada

Jogo: Chapecoense 1x2 Vila Nova

Local: Arena Condá (Chapecó/SC)

Data: 29/8/2022

Horário: 20 horas

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

CHAPECOENSE: Saulo; Mailton, Léo, Xandão e Fernando; Marcelo Freitas (Luizinho), Matheus Biaqui (Derik) e Thomás (Jonathan); Felipe Ferreira (Darlan), Alisson (Lima) e Willian Popp. Técnico: Marcelo Cabo.

VILA NOVA: Tony; Railan, Alisson Cassiano, Rafael Donato e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim (Arthur Rezende) e Wagner (Matheuzinho); Dentinho (Hugo Cabral), Daniel Amorim e Kaio Nunes (Matheus Mancini). Técnico: Allan Aal.

Gols: Sousa, contra, aos 16 minutos (Chapecoense), Rafael Donato, aos 38 minutos do 1º tempo (Vila Nova) e Kaio Nunes, aos 16 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Alisson, Mailton (Chapecoense), Arthur Rezende e Wagner (Vila Nova)