O Vila Nova venceu a Ponte Preta, por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), pela 4ª rodada do Brasileiro de Aspirantes. No OBA, o meia João Lucas marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Vila Nova assumiu a liderança provisória do Grupo B da competição Sub-23, com oito pontos. O time colorado pode ser ultrapassado pelo RB Bragantino, no complemento da rodada, mas vai terminar a jornada na faixa de classificação. A Ponte Preta permanece com cinco pontos, em 3º.

O próximo compromisso do Vila Nova será no dia 4 de agosto, novamente no OBA, a partir das 15 horas. O Tigre encara o Juventude, lanterna da chave, pela 5ª rodada do torneio Sub-23.

VENCEMOS!



