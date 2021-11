Esporte Vila Nova vence Aliança, ganha turno e decidirá título com adversário Campeonato Goiano de Futebol Feminino será decidido em duas partidas entre Vila Nova e Aliança

O Vila Nova conquistou, neste domingo (31), o returno do Campeonato Goiano de Futebol Feminino. Fora de casa, no CT Buriti Sereno, a equipe vilanovense venceu o Aliança por 2 a 1 e fechou o turno com 10 pontos, contra 7 do Aliança. Outra equipe no torneio, a Associação Atletas de Jesus não pontuou. Com isso, o Vila Nova garantiu também o direito de dec...