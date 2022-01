Esporte Vila Nova vence, avança e pega o Bahia na 2ª fase da Copinha Com gols no 2º tempo, Tigre bateu o Tanabi/SP por 2 a 0 em confronto direto e avançou de fase no torneio que abre a temporada do futebol brasileiro

O Vila Nova venceu o Tanabi/SP, nesta segunda-feira (10), e conquistou a classificação à 2ª fase da Copinha. Com gols no 2º tempo, marcados por Breno e Saymon, o Tigre superou o time paulista por 2 a 0 e confirmou o avanço na competição Sub-20. O próximo adversário do clube goiano será o Bahia, que terminou em 2º no Grupo 1. Com o resultado, o Vila Nova terminou a fas...