Esporte Vila Nova vence com gol no fim e ajuda a rebaixar o Vitória Triunfo vilanovense por 1 a 0 é o resultado que deixa o clube entre os dez melhores da competição, com 51 pontos, em 9º lugar

Sem pretensões na rodada final da Série B do Brasileiro, o Vila Nova não teve muito com o que se preocupar em termos de resultado na tarde deste domingo (28) no jogo disputado em Salvador, no Estádio Barradão, diante do desesperado Vitória. Mas o Tigre aproveitou muito bem a última chance da partida, com um belo gol do volante Éder, aos 47 minutos do segundo tempo. O...