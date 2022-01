Esporte Vila Nova vence Grêmio Anápolis em jogo-treino Time colorado fez 3 a 2 na Raposa, no último teste antes da estreia no Campeonato Goiano

O Vila Nova disputou o segundo e último jogo-treino antes da estreia do Campeonato Goiano. O time colorado reeditou a final do Goianão de 2021, mas desta vez venceu o Grêmio Anápolis por 3 a 2, nesta quarta-feira (19), no CT do Tigre. A atividade foi fechada para imprensa e torcida. O clube vilanovense, inclusive, sequer divulgou a disputa da atividade. Clayton, Wagner e Ca...