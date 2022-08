O Vila Nova abriu vantagem diante do Grêmio por vaga à semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta sexta-feira (26), o time colorado venceu a equipe tricolor por 1 a 0, no OBA, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio Sub-23. O gol da partida foi anotado pelo atacante Rubens, que também integra o time principal do Tigre.

Com o resultado, o Vila Nova joga pelo empate para avançar à semifinal do Brasileiro de Aspirantes. O time gaúcho terá de vencer por dois gols de vantagem para avançar no tempo regulamentar. Triunfo do Grêmio por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Rubens abre o placar no Aspirantes! 🇦🇹



Vila Nova 1x0 Grêmio#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/iwEwBz5pdW — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) August 26, 2022

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira (31), a partir das 15 horas, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS. Quem passar do confronto encara o vencedor do confronto entre RB Bragantino e Paraná na semifinal, o time paulista venceu o jogo de ida por 1 a 0.

