O Vila Nova venceu o Mauá, por 1 a 0, nesta terça-feira (10), no encerramento de jogos do Grupo 28 da Copinha e avançou à 2ª fase como 1º colocado da chave. O único gol da partida foi anotado pelo lateral direito Rian, aos 40 minutos do 2º tempo do duelo disputado no estádio Pedro Benedetti, em Mauá-SP.

Autor do gol, Rian atua no Vila Nova desde 2021 e sua família já possui ligação com o time colorado. O lateral de 18 anos é irmão do meia Dudu, que também foi revelado pelo clube vilanovense e integrou o elenco campeão da Série C em 2020.

CLASSIFICADOS! 🇦🇹



O Vila Nova venceu o Mauá por 1 a 0, com gol de Rian Caio, e passou para a segunda fase da #Copinha2023.



O adversário da vez será o Água Santa-SP, ainda sem data e horário definidos. #MadeInOBA #VilaAmorInfinito #Vila80anos #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/h9CZquUUNM — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) January 10, 2023

Com o resultado, o Vila Nova avançou à 2ª fase da Copinha como 1º colocado do Grupo 28. Na próxima fase, que ainda terá data, horário e local divulgados pela Federação Paulista de Futebol, o time colorado vai enfrentar o Água Santa, que foi 2º colocado do Grupo 27.

Quem passar deste confronto vai encarar o vencedor do duelo entre Atlético-MG e Nova Iguaçu-RJ na 3ª fase da Copinha.

