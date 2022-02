Esporte Vila Nova venceu a Aparecidense com casos de virose em seu elenco Revelação foi feita pelo técnico Higo Magalhães durante coletiva. Wagner, Matheuzinho, Renato e Willian Formiga enfrentaram o Camaleão com virose

Alguns jogadores do Vila Nova enfrentaram a Aparecidense com virose. O clube não informou o número de infectados, mas jogadores como Wagner, Matheuzinho, Renato e Willian Formiga sofreram com a infecção e tiveram dificuldades extras durante a vitória de 2 a 0 diante do Camaleão. “Na véspera do jogo tivemos dificuldade com alguns atletas que tiveram virose, e tiveram...