O Vila Nova está a um passo de levantar a taça da Copa Verde, mas precisa de uma vitória sobre o Paysandu no sábado (19). Um novo empate após o 0 a 0 da ida, desta vez no Serra Dourada, levará a decisão para a disputa por pênaltis. Esse desfecho traz de volta fantasmas para os colorados, mas o retrospecto na atual temporada é capaz de balancear isso.

Na temporada passada, o Vila Nova teve na disputa de pênaltis o seu pior pesadelo. A equipe colorada perdeu a taça do Campeonato Goiano, para o Grêmio Anápolis, dentro do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aquele resultado abalou as estruturas da equipe, que via de muito perto, de 11 metros de distância, a possibilidade de conquistar um título que não é do Tigre desde 2005.

Passados quase sete meses, o Vila Nova chegava a mais uma decisão de campeonato e novamente pecou na disputa dos pênaltis, desta vez diante do Remo, que acabou derrotando o Vila Nova nas cobranças e faturando o título da Copa Verde.

Na temporada anterior, em 2020, o Vila Nova já havia vivido dramas na disputa da marca da cal. Entre os profissionais, o Tigre caiu para o Brasiliense na semifinal da Copa Verde. No Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o time colorado enfrentou o Ceará em disputa por pênaltis e acabou perdendo o título para o clube cearense.

Se o histórico das últimas temporadas deixa o torcedor preocupado, o desempenho deste ano nesse tipo de disputa, que pode ocorrer sábado, é bom.

O Vila Nova esteve envolvido em duas disputas de pênaltis na atual temporada. Na primeira delas, desbancou o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 2ª fase da Copa do Brasil. Após empatar no tempo normal, por 2 a 2, o Vila Nova fez 5 a 4 nos pênaltis. Nas alternadas, Georgemy defendeu a batida de Ronaldo Alves.

A última disputa ainda está bem fresca na retina dos colorados. Nas quartas de final desta Copa Verde, após empatar no tempo normal com o Real Noroeste-ES, no OBA, o Tigre precisou provar sua força nos pênaltis. O torcedor que estava no estádio precisou provar que o coração ainda está em boa forma.

Ao todo, foram cobrados 14 pênaltis até que o vencedor da peleja fosse conhecido. O destaque foi o goleiro Tony, que era o capitão vilanovense naquela partida e conseguiu fazer três defesas para evitar a eliminação precoce do Tigre.

Por outro lado, também ficou o alerta sobre o baixo aproveitamento dos cobradores do Vila Nova. Arthur Rezende, que já não está mais no clube, além de Wagner, Riquelme e Alisson Cassiano desperdiçaram as cobranças naquela ocasião.

O fato é que o Vila Nova não terá muito tempo para trabalhar cobranças de pênalti em treinos. Após 16 horas de viagem, o time colorado que partiu de Belém desembarcou em Goiânia nesta quinta-feira (17). A principal atividade antes da decisão será nesta sexta-feira (18).

Ciente de que poderia até ter vencido a partida em Belém, o Vila Nova não quer medir esforços para buscar uma vitória no tempo normal e encerrar a temporada com chave de ouro.

A torcida do Vila Nova promete lotar o Serra Dourada neste sábado (19). O objetivo da diretoria colorada é receber um público de aproximadamente 40 mil torcedores. Na última parcial de venda de ingressos divulgada pelo clube, no início da noite desta quinta-feira (17), mais de 10 mil ingressos tinham sido vendidos.

