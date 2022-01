Esporte Vila Nova: volante é integrado enquanto negocia saída por empréstimo Pablo Roberto retorna de empréstimo do Bahia e negocia nova saída para uma equipe da Série A. Se não houver avanço, o jogador será utilizado no Tigre em 2022

O volante Pablo Roberto foi integrado ao elenco do Vila Nova e iniciará os treinos de pré-temporada enquanto aguarda o desfecho de uma negociação de empréstimo para uma equipe da Série A. Caso não avance, a tendência é de que o jogador permaneça no clube colorado para a temporada de 2022. Pablo fez a base no Atlético-GO, foi adquirido pelo Vila Nova em 2020 e se des...