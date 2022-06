Esporte Vila Nova volta a figurar na lanterna da Série B após dois anos e meio Time colorado caiu para a última colocação após derrota para o CRB e vitória do Guarani no complemento da 12ª rodada

O Vila Nova voltou a figurar na última colocação da Série B após 926 dias, um pouco mais de 2 anos e meio, depois da derrota para o CRB e vitória do Guarani no complemento da 12ª rodada da competição nacional. O time colorado vive seu pior momento no campeonato, com seis jogos sem vitória (sete na temporada). A última vez que o Tigre figurou na lanterna da Série...