Esporte Vila Nova volta a usar a bola parada para se aproximar de vaga Tigre era o clube que menos tinha marcado gols por meio da bola parada no Goianão, fez dois contra a Aparecidense e manteve 100% como mandante

O Vila Nova era, até o início da 7ª rodada, o time que menos tinha marcado gols por meio da bola parada no Campeonato Goiano. Diante da Aparecidense, porém, o time colorado usou esse recurso para vencer o Camaleão, por 2 a 0, e encaminhar a classificação à 2ª fase do Goianão 2022. Rafael Donato, após escanteio, e Rubens, de pênalti, fizeram os gols do Tigre no OBA co...