Vila Nova volta a vencer Goianésia e é 1º semifinalista do Goianão

O Vila Nova voltou a vencer o Goianésia nas quartas de final do Campeonato Goiano e é o primeiro semifinalista da competição. Neste sábado (12), no jogo da volta disputado no OBA, o Tigre bateu o Azulão do Vale por 3 a 1 e se classifcou à próxima fase. No jogo de ida, o time da capital venceu por 2 a 1. No agregado, ficou 5 a 2 para o Tigre. Agora, o Vila Nova e...