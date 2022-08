O Vila Nova mostrou força e eliminou o Grêmio, atual campeão da competição, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23). O Tigre derrotou o tricolor gaúcho por 4 a 2, de virada, na tarde desta quarta-feira (31), em Eldorado do Sul (RS).

Com o resultado, o time goiano avançou para a semifinal da competição nacional e espera o adversário que sai do confronto entre RB Bragantino e Paraná, que será disputado na noite desta quarta-feira (31).

O Vila Nova chegou ao Rio Grande do Sul com a vantagem do empate debaixo do braço, pois tinha vencido o jogo da ida por 1 a 0, no OBA. A vantagem foi para o espaço ainda no 1º tempo, pois o Grêmio abriu dois gols de vantagem com Gazão e Wesley.

O Tigre conseguiu o empate antes do intervalo com gols de João Lucas e Riquelme. Na etapa final, o Vila Nova confirmou a virada e a classificação com mais um gol de João Lucas e outro de Luiz Araújo.