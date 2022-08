O Vila Nova voltará a mandar jogos no OBA na sequência da Série B. A informação foi divulgada pelo diretor de futebol do time colorado, o ex-atacante Frontini. A decisão é feita pela direção vilanovense após sequência de dois empates seguidos no Serra Dourada. O próximo jogo do Tigre como mandante será contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (25), pela 26ª rodada.

No Serra Dourada, o Vila Nova jogou cinco partidas nesta Série B. O Tigre somou uma vitória (contra o Vasco) e quatro empates com Londrina, Ituano, Grêmio e Chapecoense. Pela Copa do Brasil, foi derrotado pelo Fluminense, no jogo que marcou a reabertura do principal palco do futebol goiano após quase dois anos e meio.

A ideia de levar jogos do time para o Serra Dourada ocorreu após a vitória de 1 a 0 contra o Vasco, no dia 23 de julho, pela 20ª rodada. O triunfo foi o principal motivo para alteração dos jogos contra Ituano e Londrina, que terminaram empatados - 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente.

“Fizemos um grande jogo contra o Vasco, jogadores se sentiram à vontade lá (Serra Dourada). Tem custo jogar no Serra, mas nossa casa é o OBA. Nossa casa é aqui, temos nos apegado a tudo de positivo. Conseguimos o resultado contra o Vasco e, automaticamente, a gente achava que os outros resultados viriam no Serra Dourada”, justificou o diretor de futebol.

No Serra Dourada, o Vila Nova teve significativo aumento nas despesas que são descritas nos borderôs das partidas. Considerando apenas jogos do time na Série B, o clube teve despesas de R$ 215.007,58 em cinco jogos. O valor no OBA, em oito partidas, foi quase 40% menor (R$ 81.638,44).

Outra justificativa citada pelo dirigente é o baixo número de torcedores. Frontini, porém, frisou que isso tem responsabilidade do Vila Nova, que segue sem conquistar vitórias e deixa de atrair o público.

“Não deu o número de torcedores expressivo, aí a responsabilidade é nossa, por não termos conseguido os resultados expressivos para trazer o torcedor do nosso lado. É natural e esperamos retomar os resultados na nossa casa”, concluiu Frontini.

No Serra Dourada, o Vila Nova teve, no total, 28.311 pagantes nos cinco jogos nesta Série B. O recorde da equipe na competição foi no principal palco do futebol goiano com 11.531 pagantes na vitória de 1 a 0 contra o Vasco. No OBA, em oito partidas, o time teve 23.993 pagantes.

Além do Sampaio Corrêa, o Vila Nova jogará em casa contra Guarani, CRB, Criciúma, Cruzeiro e Sport na sequência da Série B.