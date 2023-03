O Vila Nova recebe o Anápolis na tarde deste sábado (4), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A partida vale uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano e a possibilidade de seguir na disputa por uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Após o empate sem gols em Anápolis, as duas equipes precisam da vitória para evitar o drama da disputa por pênaltis.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

O Tigre tem como única vantagem o fato de definir a vaga diante de sua torcida. Por outro lado, o time colorado chega para a decisão mais desgastado por causa de jogos que fez pela Copa Verde e Copa do Brasil, além de uma viagem cansativa ao Espírito Santo. O Galo da Comarca teve tempo para recuperar o elenco e preparar a equipe para o duelo decisivo.

Para esta partida, o Vila Nova tem um desfalque certo. O volante Sousa sofreu uma fratura no rosto e não tem condições de jogo. A tendência é que o volante Rickson seja o substituto, mas o treinador colorado pode optar também pela entrada do meia João Lucas no setor.

Outra novidade no time colorado deve ser o zagueiro Rafael Donato, que pode ganhar a vaga de Eduardo Doma.

Após a classificação diante do Real Noroeste-ES, na 1ª fase da Copa do Brasil, o técnico Claudinei Oliveira, do Vila Nova, disse que a prioridade seria recuperar bem a energia dos jogadores para a decisão contra o Anápolis. O time colorado fez apenas um treino tático nesta sexta-feira (3).

No Galo da Comarca, o técnico Luiz Carlos Winck não tem maiores problemas para escalar a equipe e tem como trunfo o atacante Gonzalo, vice-artilheiro do Campeonato Goiano com seis gols marcados.

Esse será o terceiro confronto entre Vila Nova e Anápolis nesta edição do Campeonato Goiano. As duas equipes empataram na fase de classificação e no jogo de ida das quartas de final. Um novo empate levará a disputa pela vaga na semifinal para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Data: 4/3/2023 (sábado).

Horário: 16 horas.

Transmissão: DAZN

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Leone Carvalho e Edson Antônio

Ingressos: R$ 40 (Setor B), R$ 60 (Setor A e visitantes)

Promoção: mulheres têm entrada franca e torcedores com a camisa do Vila Nova pagam meia-entrada.

Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Rafael Donato, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Rickson (João Lucas) e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Anápolis: Wellerson; Fábio, Igor, Rafael e Davi; Vinícius, Elyeser e Ariel; Wandinho, Gonzalo e Laion. Técnico: Luiz Carlos Winck.