Esporte Vila Nova x Aparecidense: jogo decisivo pelo Grupo B do Goianão Tigre quer retomar liderança e torce por tropeço do Atlético-GO. Camaleão busca recuperação após duas derrotas

Vila Nova e Aparecidense disputarão mais um jogo decisivo pelo Grupo B do Campeonato Goiano. Com objetivo de buscar a liderança, o Tigre recebe o Camaleão, que tenta se recuperar após duas derrotas para o Atlético-GO e se consolidar na faixa de classificação à próxima fase do Goianão 2022. O duelo válido pela 7ª rodada do Estadual é nesta quarta-feira (16), a partir ...