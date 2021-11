Esporte Vila Nova x Aquidauanense: decisão de vaga Vila Nova faz jogo da volta contra rival do MS. Quem avançar pega o Nova Mutum

O Vila Nova entra em campo para confirmar favoritismo e avançar à semifinal da Copa Verde. A equipe joga pelo empate com o Aquidauanense-MS na noite desta quinta-feira (4), às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Quem avançar na classificatória vai enfrentar o Nova Mutum, do Mato Grosso, que eliminou o Brasiliense na disputa por pênaltis. O time colorado volt...