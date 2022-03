Esporte Vila Nova x Atlético-GO: após três anos, nova semi Tigre e Dragão se enfrentam pela 2ª vez em uma fase eliminatória do Estadual

Após três anos de uma semifinal polêmica e marcada por confusões dentro e fora de campo, em 2019, Atlético-GO e Vila Nova voltarão a disputar o clássico que define um dos finalistas do Goianão 2022. É apenas o segundo encontro dos dois adversários em uma fase eliminatória do Estadual, três anos depois do primeiro. Serão duas partidas decisivas em mais um capítulo de ...